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Военное обозрение

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Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента, готовившего покушение на руководителя одного из предприятий ОПК

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента, готовившего покушение на руководителя одного из предприятий ОПК

Агент оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания.

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