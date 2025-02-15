Эксперт назвал востребованные инвестиционные активы

В последние годы рынок драгоценных металлов привлекает всё больше внимания инвесторов. Как и многие другие активы, они подвергаются влиянию мировых экономических факторов, таких как валютные колебания, геополитическая нестабильность и спрос на промышленное использование.
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