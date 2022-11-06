YUNGWAY | IN PERSON

YUNGWAY про стеб в компании, трезвые вечеринки и русский стритвир. 00:06 Псевдоним 00:45 MELON MUSIC 01:50 Круг общения в подростковом возрасте 02:16 Жесткий стеб в компании 03:09 Олдскульный русский рэп 04:02 Переезд в Москву 05:24 Родители 06:17 Учеба 06:58 Свой бренд 07:43 Русский стритвир 08:15 Фиты 09:01 Работа над музыкой 10:37 Новые релизы 11:43 Клипы 12:31 Директ 13:00 Алкоголь и тусовки **** YUNGWAY: – https://vk.