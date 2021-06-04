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"Газпром" планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в этом году

"Газпром" планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в этом году

"Газпром" планирует завершить строительство первой парогазовой станции в Сербии в 2021 году. Сотрудничество в газовой сфере ранее обсудили глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель народной скупщины Сербии Ивица Дачич на встрече в рамках ПМЭФ.

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