Новости смертной казни.В Белоруссии к расстрелу приговорили немецкого наемника Рико Кригера, воевавшего на стороне украинских нацистов в состава змагарского батальона Калиновского, котоый находится на подсосе у ГУР МОУ.
В Белоруссии приговорили к смертной казни немецкого наемника
Комментарии
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ВЛАДИМИР ГРИНЕНКО
Так надо со всеми наёмниками. Они творят что хотят, а мы их жалеем.
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13 час.
Александр Шипилов
России надо брать пример с батьки Лукашенко. Эти наёмники приезжают развлекаться и стреляют в основном гражданских. Наших матерей убивают, детей, девушек насилуют, над пленными издеваются и убивают. Во всём мире их уничтожают....
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12 час.
ф
федор
наемник -это вещь!! когда уже не нужна ,ее уничтожают!!!
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11 час.
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