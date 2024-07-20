В Белоруссии приговорили к смертной казни немецкого наемника

ВЛАДИМИР ГРИНЕНКО Так надо со всеми наёмниками. Они творят что хотят, а мы их жалеем.

Александр Шипилов России надо брать пример с батьки Лукашенко. Эти наёмники приезжают развлекаться и стреляют в основном гражданских. Наших матерей убивают, детей, девушек насилуют, над пленными издеваются и убивают. Во всём мире их уничтожают....