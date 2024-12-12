В России предлагают идентифицировать пользователей видеоигр с помощью "Госуслуг"

По словам источника, в случае принятия законопроекта иностранные дистрибуторы не будут соответствовать требованиям Российские депутаты направили в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр и идентифицировать их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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