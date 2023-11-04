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Кедми раскрыл вариант начала Третьей мировой войны и спрогнозировал судьбу Украины

Кедми раскрыл вариант начала Третьей мировой войны и спрогнозировал судьбу Украины

Военно-политический эксперт Яков Кедми в интервью YouTube-каналу «Metametrica» назвал вариант начала Третьей мировой войны и предрёк судьбу Украины.

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