Охранники избили посетителей кемеровского клуба: в Кузбассе возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Конфликт произошел в Заводском районе возле бара «Депо», как пишут очевидцы. Охранники ночного клуба вступили в потасовку с посетителями, применили перцовые баллончики, одного из парней избивали и душили.
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