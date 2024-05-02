Женщина утонула в бассейне сауны в подмосковном Щелково

Женщина утонула в бассейне сауны «Нептун» в подмосковном Щелково, сообщил 2 мая источник «Известий».По его словам, сообщение о том, что женщина ушла под воду в бассейне сауны, поступило в полицию ночью 1 мая.
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