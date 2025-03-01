Глава МИД Сикорский: Польша продолжит поддерживать свободную Украину

Польша продолжит поддерживать Украину. Об этом на своей странице в соцсети X заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.
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