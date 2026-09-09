ВС РФ начинают штурм Дружковки в ДНР

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" при поддержке расчетов беспилотных систем закрепились на окраинах Дружковки, пехота уже предпринимает успешные действия по штурму города.
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