Моди назвал Германию опорой взаимодействия с Европой

Назвал ФРГ важной опорой взаимодействия Индии с Европой и ценным партнером в продвижении глобального мира, стабильности и процветания премьер-министр Индии Нарендра Моди 10 сентября в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого сообщил сам политик в соцсети X.
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