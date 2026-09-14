Стал отцом в 52 и 56 лет: Сергей Арцибашев ушел, не успев вырастить младших детей

14 сентября Сергею Арцибашеву исполнилось бы 75 лет. Актер и режиссер, основатель «Театра на Покровке», дважды стал отцом в зрелом возрасте — в 52 и 56 лет — и мечтал успеть поставить младших детей на ноги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым