Стал отцом в 52 и 56 лет: Сергей Арцибашев ушел, не успев вырастить младших детей

14 сентября Сергею Арцибашеву исполнилось бы 75 лет. Актер и режиссер, основатель «Театра на Покровке», дважды стал отцом в зрелом возрасте — в 52 и 56 лет — и мечтал успеть поставить младших детей на ноги.