Экс-администратор "Спартака" Хаджи назвал проблемой перебор игроков в команде

Бывший администратор московского "Спартака" Александр Хаджи, говоря о проблемах красно-белых, указал на тот факт, что в команде случился перебор игроков при том факте, что некоторые позиции требуют усиления.
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