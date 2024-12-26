Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы мобильной огневой группы прикрыли от дронов комплексы ПВО

Бойцы мобильной огневой группы прикрыли от дронов комплексы ПВО

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов увидел, как работает мобильная огневая группа, которая прикрывает от украинских дронов российские комплексы ЗРК на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

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