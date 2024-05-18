Тамбовская школьница завоевала "бронзу" на всероссийском конкурсе перевода песен о войне

В Петрозаводске прошёл всероссийский конкурс перевода песен о Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали представители Белоруссии, Молдовы, а также более 20 регионов России, в том числе и Тамбовской области.
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