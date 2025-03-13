Нардеп Пипа добивается запрета русского языка в здании и на территории школы на переменах

В Верховную Раду внесен очередной законопроект, который предлагает обязать педагогов, учеников и их родителей говорить на украинском языке в здании и на территории школы, включая перемены и внеурочное время.
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