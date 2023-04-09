​Чудовище, ставшее красавцем. Жизнь и роли Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо с трудом пробивал себе дорогу на вершины кино. Профессоры в Парижской консерватории считали его натуральным «чудовищем» и обещали, что с его внешностью можно играть только комедийных персонажей, а не каких-нибудь обольстителей.