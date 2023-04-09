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​Чудовище, ставшее красавцем. Жизнь и роли Жан-Поля Бельмондо

​Чудовище, ставшее красавцем. Жизнь и роли Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо с трудом пробивал себе дорогу на вершины кино. Профессоры в Парижской консерватории считали его натуральным «чудовищем» и обещали, что с его внешностью можно играть только комедийных персонажей, а не каких-нибудь обольстителей.

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