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The Eurasia Daily news agency

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Balance: Zelensky thought about personal security amid the undercover struggle in Kiev

Balance: Zelensky thought about personal security amid the undercover struggle in Kiev

A serious "undercover struggle" of such intensity began within the leadership of the Kiev regime that Vladimir Zelensky was forced to take additional measures to ensure his own security.

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