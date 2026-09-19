A serious "undercover struggle" of such intensity began within the leadership of the Kiev regime that Vladimir Zelensky was forced to take additional measures to ensure his own security.
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