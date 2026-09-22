Раис Татарстана встретился с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня в Москве с заместителем Председателя Правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко.
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