Ученые: загадочная «дверь» в Антарктиде, взбудоражившая Сеть, имеет объяснение

Интернет-пользователи нашли на картах Google загадочную «дверь» в Антарктиде. В Сети развернулось обсуждение, что это за таинственный объект слишком правильной формы, однако ученые опровергли все фантастические предположения.
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