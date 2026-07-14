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За рулем

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Названы самые популярные модели китайских автомобилей в России

Названы самые популярные модели китайских автомобилей в России

Эксперты Авито Авто подвели итоги первого полугодия 2026 года на рынке автомобилей с пробегом.За первое полугодие 2026 года спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость составила 1,95 млн рублей.

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