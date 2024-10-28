Всего столетие назад половину заболеваний лечили кровопусканием и пиявками, а 50 лет назад от депрессии избавляли лоботомией.
8 распространенных мифов о здоровье, в которые мы верим, вопреки науке
Комментарии
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АЦ
Алексей Цветков
По-поводу аутизма согласен, но прививки угробят способность организма выработать иммунитет и ребёнок будет болеть всем подряд. А язва в действительности вызывается от недовольства собой, а бактерии есть у всех, но нормальный организм с ними справляется так что хеликобактер не причина язвы.
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7 час.
Афанасий44
По крайней мере при инъекциях лекарственное вещество проникает в кровяное русло быстрее. Да и вреда слизистой желудка не приносят.
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6 час.
Ирина Серафимова
По поводу язвы не просто согласна с Вами, а это "заблуждение" подтверждено жизнью моей и близких людей
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1 час.
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