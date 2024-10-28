8 распространенных мифов о здоровье, в которые мы верим, вопреки науке

АЦ

Алексей Цветков

По-поводу аутизма согласен, но прививки угробят способность организма выработать иммунитет и ребёнок будет болеть всем подряд. А язва в действительности вызывается от недовольства собой, а бактерии есть у всех, но нормальный организм с ними справляется так что хеликобактер не причина язвы.