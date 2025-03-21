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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Первый замруководителя АП Кириенко приехал на Ямал. Инсайд

Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко прибыл в Салехард. По информации собеседников, он проведет встречу с уральским полпредом Артемом Жогой, который также прибыл в округ.

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