Следователи организовали проверку после удушения ребёнка в школе Петроградского района

По словам матери пострадавшего, проблема заключается в отсутствии должного внимания к школьникам. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после инцидента в школе Петроградского района Петербурга.
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