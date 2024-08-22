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Петербургский дневник

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Россияне начали массово скупать новогодние туры сейчас

Россияне начали массово скупать новогодние туры сейчас

Спрос на них в августе увеличился в 5 раз Бронирование новогодних туров в этом году резко возросло: в последний месяц лета количество бронирований увеличилось в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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