Россияне начали массово скупать новогодние туры сейчас

Спрос на них в августе увеличился в 5 раз Бронирование новогодних туров в этом году резко возросло: в последний месяц лета количество бронирований увеличилось в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии