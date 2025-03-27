Не просто картошка: в чем вред любимого детьми и взрослыми блюда

Чрезмерное употребление чипсов ведет к развитию онкологических заболеваний. Соответствующее заявление сделала старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Мария Жарова в беседе с aif.
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