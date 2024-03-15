За незаконно добытую косулю трех москвичей ждет штраф

В городском округе Серпухов выявлен случай незаконной охотой. По итогам проверки правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, сообщила Татьяна Петрова, начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.
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