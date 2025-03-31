Бурятия отправила на СВО квадрокоптеры и системы РЭБ для поддержки войск

Администрация Бурятии, в сотрудничестве с АНО "Содействие", отправила на Специальную военную операцию квадрокоптеры, радиостанции и системы радиоэлектронной борьбы для поддержки бурятских войск, укрепляя их защиту и связь.
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