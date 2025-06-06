Black Myth: Wukong доберётся до Xbox Series 20 августа

Black Myth: Wukong доберётся до Xbox Series 20 августаGame Science объявила, что выпустит давно отложенную версию экшен-RPG Black Myth: Wukong для Xbox Series 20 августа, ровно через год после ее релиза на PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store 20… источник#PlayStation_5 #Xbox.