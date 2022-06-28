Печать деталей лего, по оригинальным моделям)

Все же любят лего? Вот и я тоже. Однако как бы не было печально, часть моделей рано или поздно превращается в пластиковый лом, а по прошествию времени и нахлынувшего порыва все восстановить внезапно понимаешь, что части запчастей не хватает.
Все же любят лего? Вот и я тоже. Однако как бы не было печально, часть моделей рано или поздно превращается в пластиковый лом, а по прошествию времени и нахлынувшего порыва все восстановить внезапно понимаешь, что части запчастей не хватает.
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