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Печать деталей лего, по оригинальным моделям)

Печать деталей лего, по оригинальным моделям)

Все же любят лего? Вот и я тоже. Однако как бы не было печально, часть моделей рано или поздно превращается в пластиковый лом, а по прошествию времени и нахлынувшего порыва все восстановить внезапно понимаешь, что части запчастей не хватает.

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