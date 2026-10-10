Туризм и География
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Туризм и География

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Как путешествовать без ущерба для кошелька: личный разбор бюджетных стратегий

Как путешествовать без ущерба для кошелька: личный разбор бюджетных стратегий

Принято считать, что поездки за границу — это удел людей с высоким доходом. Цены на авиабилеты растут, отели кусаются, а экскурсии порой стоят как полноценный ужин в хорошем ресторане.

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