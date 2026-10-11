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ФедералПресс

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Комсомольский пенсионер получил миллион от Кеосаяна за спасение детей

Комсомольский пенсионер получил миллион от Кеосаяна за спасение детей

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 12 октября, ФедералПресс. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян проинформировала общественность о том, что премия имени Тиграна Кеосаяна была присуждена пожилому жителю Комсомольска-на-Амуре Игорю Вольштейну.

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