"Трамп очень зол": Главный удар Украина нанесет в январе? Удары по мостам прекратились

Трамп придумал "идеальную сделку" для России. Артамонов предрекает усиление эскалации в ближайшие месяцы.
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