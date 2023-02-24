Daily Storm

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«Смерть охотилась на каждого из них». Интервью с автором текста песни «Гостомельский десант» о бое, с которого началась СВО

«Смерть охотилась на каждого из них». Интервью с автором текста песни «Гостомельский десант» о бое, с которого началась СВО

Поэт Сергей Ефимов переложил на стихи эмоции участников первой битвы за аэропорт АнтоновУтром 24 февраля 2022 года российские десантники высадились на гостомельском аэродроме Антонов — так началась спецоперация на Украине.

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