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Армению затаскивают под США

Армению затаскивают под США

REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS Открытым текстом сообщаю: Соединённые Государства Америки организовали в восемнадцатом году государственный переворот в Армении ради ее превращения в свою базу для угрозы Азербайджану, Грузии, Ирану… Пока у власти главари переворота, гнойный процесс развивается.

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