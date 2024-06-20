Армению затаскивают под США

REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS Открытым текстом сообщаю: Соединённые Государства Америки организовали в восемнадцатом году государственный переворот в Армении ради ее превращения в свою базу для угрозы Азербайджану, Грузии, Ирану… Пока у власти главари переворота, гнойный процесс развивается.