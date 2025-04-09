БлокнотРУ Много интересного, а главное, шокирующего, выявила проверка Счетной палаты расходования средств обязательного медстрахования (ОМС) за период с 2021 по 2023 годы.
У российских медиков отсутствует мотивация качественно лечить пациентов: шок от Счетной палаты
Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Врачи должны не услуги оказывать, а лечить. Клятву врача ни кто не отменял. И врач должен дейсвовать на благо больного. Измените параметры статистики. Определяйте коэффициент полезности врача не по смертности, а по100% восстановлению после балезни. Хреново лечит-пусть возвращает деньги потраченные на его обучение и идет процедурной медсестрой на клизмы
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4 час.
Э
ЭММА
Врачи совершенно оборзели! Только ноют, всё им мало, да деньгу тягают за каждую справку. Везде сейчас так. Не мы такие - жисть такая. ☹️
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21 мин.
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