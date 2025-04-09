У российских медиков отсутствует мотивация качественно лечить пациентов: шок от Счетной палаты

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Врачи должны не услуги оказывать, а лечить. Клятву врача ни кто не отменял. И врач должен дейсвовать на благо больного. Измените параметры статистики. Определяйте коэффициент полезности врача не по смертности, а по100% восстановлению после балезни. Хреново лечит-пусть возвращает деньги потраченные на его обучение и идет процедурной медсестрой на клизмы