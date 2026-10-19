Бортолето предложил помериться успехами с Антонелли и Аджаром через 20 лет Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал, как воспринимает высокие позиции бывших коллег по младшим «формулам» – лидера « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и выступающего за « Ред Булл » Изака Аджара .