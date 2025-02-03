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В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

В элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв Утром в понедельник, 3 февраля, стало известно, что в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв.

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