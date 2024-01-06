В США заявили о превосходстве модернизированного Т-80 над танками НАТО

РИА Новости/Станислав Красильников Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими Leopard в зоне спецоперации по защите Донбасса, заявили обозреватели журнала Military Watch Magazine.
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