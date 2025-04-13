Разработчики Battlefield 6 разъяснили подход к системе подбора игроков по навыкам после утечекНа фоне утечек данных из тестирования Battlefield Labs, вызвавших обсуждение системы подбора игроков по навыкам в Battlefield 6, разработчики внесли ясность.
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