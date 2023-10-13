Россияне назвали наиболее частые причины увольнения

90% опрошенных россиян хотя бы раз в жизни уходили с работы по собственному желанию. Среди основных причин — низкая оплата труда, нарушения ТК со стороны работодателя, выгорание и напряженные отношения в коллективе.
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