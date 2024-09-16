Политолог Питер Хитченс проинформировал о том, что Соединённое Королевство не способно будет дать отпор Российской Федерации после того, как позволит киевскому режиму полученное от Запада вооружение для атак на цели в глубине РФ.
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