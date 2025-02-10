«“Майбахи” не нужны в лесу, по волчьему дерьму ездить можно и на вездеходе»

Изначально эта история была про другое. Ровно год назад, четвертого февраля, в «Монокле» вышел репортаж из Иркутска «Хочешь жениться — построй завод» о бывшем летчике военно-транспортной авиации Александре Горине, который создал завод гусеничной техники, выпускающий вездеходы.