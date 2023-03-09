ВСУ использовали тяжелую ствольную артиллерию при обстреле Донецка

Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка из тяжелых орудий натовского образца. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка из тяжелых орудий натовского образца. Об этом 9 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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