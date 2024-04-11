Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    сатанизм и т.п. должны быть запрещены законодательно!"Россия в какой-т...
  • Андрей
    собрали ублюдков и творят блядство -значит есть крыша.Российская «элита...
  • Erl Schweizer
    Все "прогрессивное" человечество борется с иранской ядерной программой, но дружно закрывает глаза на наличие у Израил...Хитрый ход Ирана ...

Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России

Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Санкции запада и ответные шаги России сделали работу компаний из недружественных стран на территории нашей страны практически невозможной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
серый777 котов
это такой гос поборный рекет за недружество- всё гениально просто - вход рубль выход 200 рубчиков!Гос казино
Ответить
16 час.
Владислав Владислав
Автора надо привлекать к ответственности за клевету. Так переврать нужные шаги Минфина надо было суметь. И это не дурость, а целенаправленная провокация, наглое передергивание фактов.
Ответить
14 час.
Владислав Владислав
Вы юы вначале сами проанализировали предпринятые миныином шаги. Меньше верьте писакам.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх