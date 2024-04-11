Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России

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Владислав Владислав

Автора надо привлекать к ответственности за клевету. Так переврать нужные шаги Минфина надо было суметь. И это не дурость, а целенаправленная провокация, наглое передергивание фактов.