ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Санкции запада и ответные шаги России сделали работу компаний из недружественных стран на территории нашей страны практически невозможной.
Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России
Комментарии
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серый777 котов
это такой гос поборный рекет за недружество- всё гениально просто - вход рубль выход 200 рубчиков!Гос казино
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16 час.
Владислав Владислав
Автора надо привлекать к ответственности за клевету. Так переврать нужные шаги Минфина надо было суметь. И это не дурость, а целенаправленная провокация, наглое передергивание фактов.
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14 час.
Владислав Владислав
Вы юы вначале сами проанализировали предпринятые миныином шаги. Меньше верьте писакам.
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14 час.
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