Пожар потушили в бане в Ступине

В понедельник, 10 февраля в деревне Каверино в Ступинском городском округе загорелась баня. Для тушения огня в садоводческое товарищество «Полянка-1» выезжали сотрудники отдельного поста и пожарно-спасательной части № 269 «Мособлпожспаса».