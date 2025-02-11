Пожар потушили в бане в Ступине

В понедельник, 10 февраля в деревне Каверино в Ступинском городском округе загорелась баня. Для тушения огня в садоводческое товарищество «Полянка-1» выезжали сотрудники отдельного поста и пожарно-спасательной части № 269 «Мособлпожспаса».
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