Федерация фигурного катания оценила выступление мужчин на ЧЕ

Мужчины в одиночном катании показали, что могут бороться за самые высокие места, заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, подводя итоги выступления россиян на чемпионате Европы в Таллине 14 января.
Мужчины в одиночном катании показали, что могут бороться за самые высокие места, заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, подводя итоги выступления россиян на чемпионате Европы в Таллине 14 января.
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