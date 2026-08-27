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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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ВС РФ ударили баллистическими ракетами по целям в Киеве, Кривом Роге

ВС РФ ударили баллистическими ракетами по целям в Киеве, Кривом Роге, Кременчуге В ночь на 27 августа российские войска нанесли новые удары по объектам на контролируемых.

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