ВС РФ ударили баллистическими ракетами по целям в Киеве, Кривом Роге, Кременчуге В ночь на 27 августа российские войска нанесли новые удары по объектам на контролируемых.
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ВС РФ ударили баллистическими ракетами по целям в Киеве, Кривом Роге, Кременчуге В ночь на 27 августа российские войска нанесли новые удары по объектам на контролируемых.
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