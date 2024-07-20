10 уникальных мест в России для отдыха, туризма и экскурсий

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Чтобы увидеть невероятные красоты всего мира, вовсе не обязательно ехать в далекие страны: и в родной сторонке можно найти все, что душе угодно — от дикой природы, куда не могут добраться люди, до уникальных и красивых городов, больше напоминающих европейские столицы.

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